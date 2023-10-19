أن تصل متأخرا خير من ألا تأتي .. باسم يوسف يدافع عن محمد صلاح

دافع الإعلامي الساخر باسم يوسف، عن محمد صلاح لاعب ليفربول، فيما يتعرض له من هجوم بسبب تأخره في التعبير عن رفضه عما يحدث في غزة من اعتداءات.

وقال باسم يوسف: "أنتم لا تعرفون الدنيا في العالم خارج العالم العربي كم كانت مشحونة، صورة أخرى غير التي تصل للعالم العربي.. الرواية المتصدرة كانت مرعبة وكان من المستحيل الدفاع عنها تحت أي مسمى لدرجة أن مجرد التعاطف مع المدنيين في حد ذاته تساوي أنك موافق على ذبح الأطفال".

وأضاف: "محمد صلاح لو كان طلع وقال الرسالة التي في الفيديو كان زمان انذبح.. لكن اسمعنى أنت يا باسم عملت هذا؟ والله هذه مخاطرتي وقراري وأنا لا أعرف ظروف الناس.. وكثير مرت علي أوقات وسكت لظروف قوية وقوية، الذي يمر بظروف صعبة يقدر، والذي يتفرج من بعيد سهل يزايد.. مقارنة فيديو صلاح باللقاء معي هو ظلم بيِّن، لأن الكلام ليس شغل صلاح ولأن طلاقة اللغة ليست شغل صلاح، لا صلاح يعرف يتكلم ويحاور مثلي، ولا أنا أقدر ألعب كرة مثل صلاح".

وأوضح: "صلاح بالإنجليزي المكسر والأداء "الفلات" أو المخطوف مثل ما ناس وصفته، الأداء عمل ملايين التفاعلات والمشاهدات.. كونه بقي أن الكلام ليس فيه إدانة واضحة ومسك العصا من النصف، وقصف الجبهات ليس دور صلاح وأصلا هو فيديو غير موجه لنا، فيديو بسيط من غير إدانات".

واستكمل: واحد مثل صلاح، ملهم لأجيال كثيرة قصة كفاح غير مسبوقة، رجل يتبرع في السر أكثر من العلن، وفتح بيوت لا نعرف عددها، واحد مثله نخسره لماذا؟.. اتأخر؟ يا سيدي المهم أنه وصل، مش قوي بما فيه الكفاية؟ آه بالنسبة لك، لكن بالنسبة لأناس كثيرة قوي".

وكان محمد صلاح كان قد نشر فيديو له باللغة الإنجليزية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

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المصدر: "مصراوي"