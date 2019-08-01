خاض محرر في إحدى الصحف المصرية غمار تجربة مثيرة، حيث جلس في أحد المقاهي، وطلب إظهار قناة تلفزيونية تابعة لـ "الإخوان" فتوتر الموقف بصورة سريعة، وتعرض المحرر للطرد بخشونة.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الحادثة حصلت في منطقة إمبابة، وكان الغرض منها كشف "ادعاءات الإخوان الكاذبة بشعبيتهم الزائفة".

وروت الصحيفة أن المغامرة جرت في "حي إمبابة الشعبي، اخترنا مقهى بطريقة عشوائية وقام زميل من اليوم السابع بالتصوير بكاميرا خفية ليدخل زميله للقيام بدور مواطن يحاول تشغيل القناة في المقهي".

وكان أن "طلب الزميل الذي يقوم بدور مواطن عادى بالجلوس على المقهى وطلب مشروبا ثم طلب من العامل ريموت التلفزيون ليبحث عن إحدى قنوات الإخوان ولكن العامل طالبه بالتحدث مع صاحب المقهى الذي طلب منه اسم القناة ليأتيه بها".

وذُكر أنه ما أن سمع صاحب المقهى اسم القناة التلفزيونية المعادية حتى "وكأني طعنت الرجل في قلبه وقد فهم كل شيء ولهذا فقد كان رده صريحاً:"ما بنشغلش القنوات دي هنا يا أستاذ".

وحين رد المحرر المتنكر قائلا: "ليه يا عم الحاج".. عاجله صاحب المقهى قائلا: "احنا مش منزلنها أصلا على الرسيفر انت تبع مين يا أستاذ".

وطال الجدل والأخذ والرد في هذا الظرف، الأمر الذي وثق في مقطع فيديو يمكنكم مشاهدته لتتبع مجريات هذه المغامرة الصحفية لحظة بلحظة.

المصدر: اليوم السابع