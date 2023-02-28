بوتين: دعونا نحبط محاولات تفعيل "كل هذه الحثالة" على أرضنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة إفشال كل المحاولات لتفعيل نشاط أولئك الذين يسعون لتقسيم المجتمع الروسي وإضعافه.

إقرأ المزيد

وأشار بوتين خلال كلمته في اجتماع قيادة هيئة الأمن الفدرالية الروسية، الذي عقد في موسكو اليوم الثلاثاء، إلى أنه ينبغي مواصلة العمل لتحديد وقمع أنشطة أولئك الذين يستخدمون الإنترنت والشبكات الاجتماعية للترويج لإيديولوجية الإرهاب والتطرف، ويحاولون تجنيد المواطنين الروس في الجماعات الإرهابية.

وشدد بوتين على أن الفئة الأكثر عرضة لمثل هذا التأثير هي الشباب.

وقال: "نحن بحاجة إلى مكافحة التطرف بشكل فعال. لقد زاد عدد هذه الجرائم المتعلقة به. وبالطبع، من الضروري تحديد ووقف الأنشطة غير القانونية لأولئك الذين يحاولون تقسيم مجتمعنا وإضعافه، من خلال استخدام الانفصالية والقومية والنازية الجديدة وكراهية الأجانب كسلاح.

وأضاف: "هذا ما استهدفت به بلادنا دائما، والآن أصبحت محاولات تفعيل كل هذه الحثالة على أرضنا أقوى من أي وقت مضى".

المصدر: "نوفوستي"