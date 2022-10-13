الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27" و12 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين، إحداهما من طراز "ميغ-29" في منطقة دنيبروبيتروفسك، والأخرى من طراز "سو-27" في منطقة بولتافا.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس. حيث قام العدو، بمساعدة سريتين تكتيكيتين، في اتجاه كوبيانسك، بمحاولة فاشلة لمهاجمة قرى "أورليانكا" و"كوتلياروفكا" في منطقة خاركوف. إلا أن القوات الروسية نجحت في صد جميع الهجمات، وبلغت خسائر العدو أكثر من 50 جنديا، وتدمير 4 مدرعات مشاة مقاتلة، و7 مركبات.

يتبع،

وزارة الدفاع الروسية