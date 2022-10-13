العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات لمسلحي "آزوف" في ماريوبل (فيديو)

أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالعثور على مخبأ يضم أسلحة وعتاد عسكري ومتفجرات لمسلحي "آزوف" في ماريوبل لغرض تنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات الجمهورية والمدنيين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مسؤول قوله: "أثناء القيام بأنشطة البحث العملياتية، تم اكتشاف وضبط مخبأ يضم عدة أسلحة آلية وقاذفة قنابل يدوية وقنابل يدوية ومتفجرات وجهاز تفجير عن بعد وذخائر لمختلف أنواع الأسلحة".

ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين أعدوا مخبأ للمتفجرات والذخائر في بئر "جاف" بإحدى المناطق السكنية في ماريوبل.

المصدر: نوفوستي