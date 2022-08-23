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زاخاروفا تعلق على رد الفعل الأمريكي على اغتيال الصحفية داريا دوغينا

أخبار روسيا

زاخاروفا تعلق على رد الفعل الأمريكي على اغتيال الصحفية داريا دوغينا
Sputnik
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رد فعل وزارة الخارجية الأمريكية على الأدلة التي قدمتها روسيا بشأن الأثر الأوكراني في مقتل داريا دوغينا.

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وكتبت زاخاروفا في تعليقها تقول: "ليس لواشنطن أي حق أخلاقي (ناهيك عن الأسس القانونية) للحكم على حقوق الإنسان في الأجزاء النائية من العالم، حيث إن مقتل الصحفي لم يتم التعليق عليه حتى من هذا الجانب، وهو أمر مهم للغاية للسلطات الأمريكية.

ولفتت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إلى "إنهم ببساطة تجاهلوا أننا كنا نتحدث عن شخصية عامة فاعلة".

المصدر: RT

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