 
مباشر

حاكم سيفاستوبول: تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لهجوم بطائرة مسيرة وإصابة 5 أشخاص

أخبار روسيا

حاكم سيفاستوبول: تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لهجوم بطائرة مسيرة وإصابة 5 أشخاص
Sputnik
مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tiqy

أفاد ميخائيل رازفوجايف، حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، بأن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هجوم بما يبدو أنها طائرة بدون طيار، على مقر أسطول البحر الأسود في المدينة صباح اليوم الأحد.

 وكتب رازفوجايف عبر "تلغرام": "سقط جسم مجهول في فناء مقر الأسطول، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار".

وذكر أنه أصيب 5 أشخاص من موظفي مقر الأسطول دون سقوط قتلى، وأنهم جميعا تلقوا المساعدة اللازمة.

وأشار الحاكم إلى أن رجال جهاز الأمن الفدرالي يحققون في ملابسات الحادث، وأعلن إلغاء كافة الفعاليات الاحتفالية المخطط لها في سيفاستوبول بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، داعيا المواطنين "للتحلي بالهدوء والبقاء في المنازل قدر الإمكان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا