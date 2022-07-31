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موسكو: محاولات كييف لاتهام روسيا بهجوم مركز احتجاز الأسرى عقيمة وغير مجدية

أخبار روسيا

موسكو: محاولات كييف لاتهام روسيا بهجوم مركز احتجاز الأسرى عقيمة وغير مجدية
Gettyimages.ru
ديمتري بوليانسكي النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة
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أكد دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن محاولات كييف اتهام روسيا بالهجوم على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في بلدة يلينوفكا بدونيتسك عقيمة ولا جدوى منها.

وقال بوليانسكي عبر "تويتر" إن "النازيين الأوكرانيين يجرون محاولات حثيثة لإلقاء اللوم بهذه الجريمة على روسيا".

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وأضاف: "لو كانوا أكثر ذكاء، لاستخدموا سلاحا آخر غير صواريخ HIMARS MLRS الأمريكية التي زودتهم بها واشنطن".

يذكر أن قوات كييف قد قصفت بصواريخ أمريكية مركز احتجاز أسرى كتيبة "آزوف" النازية في دونيتسك وقتلت العشرات منهم، في إطار حملاتها لترويع من يحاولون الاستسلام للجيش الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف شكلت قوات "خلفية" تطلق النار على كل من ينسحب من القتال.

وتؤكد روسيا على الدوام ضمان حياة وسلامة الأسرى الأوكرانيين، وتدعو جنود كييف للاستسلام بهذه الضمانات.




المصدر: "تاس" 

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