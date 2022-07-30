الدفاع الروسية تنشر أسماء القتلى والجرحى بين الأسرى الأوكرانيين جراء هجوم يلينوفكا

نشرت الدفاع الروسية اليوم السبت قوائم بأسماء أسرى الحرب الأوكرانيين الذين قتلوا وجرحوا جراء الضربة الصاروخية التي استهدفت بها القوات الأوكرانية مركز احتجازهم في يلينوفكا الخميس.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة لهجوم صاروخي متعمد في 29 يوليو باستخدام راجمات صواريخ HIMARS الأمريكية، على مركز احتجاز في منطقة يلينوفكا (بدونيتسك)، قتل نظام كييف وشوه معظم أسرى الحرب الأوكرانيين الـ193 الموجودين هناك".

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وأوضح البيان أن عدد القتلى بلغ 50 شخصا، حيث تم انتشال 48 جثة من تحت أنقاض المبنى، وتوفي مصابان آخران أثناء نقلهما إلى المستشفى.

وذكر البيان أن 73 أسير حرب أوكرانيا أصيبوا بجروح خطيرة، ويتلقى جميعهم الرعاية الطبية اللازمة.

بذلك، تتضمن القوائم المنشورة 123 اسما لأسرى الحرب الأوكرانيين، أكبرهم يبلغ من العمر 49 عاما، وأصغرهم يبلغ 20 عاما. ولم يذكر البيان رتب هؤلاء العسكريين أو إلى أي وحدات ينتمون.

وحملت الدفاع الروسية في بيانها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الضربة التي استهدفت موقع احتجاز الأسرى الأوكرانيين، وقالت: "زيلينسكي شخصيا، نظامه الإجرامي وواشنطن التي تدعمه هم من يتحملون كل المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة الدموية بحق الأوكرانيين".

المصدر: "نوفوستي"