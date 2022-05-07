رئيس مجلس الدوما: يجب تحميل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف

دعا رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إلى ضرورة تحميل القيادة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف في أوكرانيا وإدراجها في قائمة مجرمي الحرب.

وقال فولدين عبر منشور: "بالنسبة للجرائم التي ارتكبها نظام كييف النازي في أوكرانيا، يجب أيضا محاسبة القيادة الأمريكية، وإضافتهم إلى قائمة مجرمي الحرب".

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وأضاف فولودين أن الولايات المتحدة اعترفت في الواقع بأنها تنسق العمليات العسكرية لأوكرانيا وبالتالي تشارك في الأعمال العدائية ضد روسيا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "طالب بوقف التسريبات عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، واعترف برفع السرية عن واشنطن".

وكتب رئيس مجلس الدوما: "الولايات المتحدة تشارك في الأعمال العدائية في أوكرانيا. اليوم، تقوم واشنطن في الواقع، بتنسيق وتطوير العمليات العسكرية، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد بلدنا".منوها بأن الأمر لا يقتصر فقط على توريد الأسلحة والمعدات.

المصدر: نوفوستي