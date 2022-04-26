رئيس مجلس "الدوما": أوكرانيا تحولت إلى دولة إرهابية

صرح رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بضرورة أن يتحمل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤولية التخطيط لمحاولات اغتيال صحفيين في روسيا.

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جاء ذلك تعليقا على اعتقال النازيين الجدد، الذين خططوا لاغتيال صحفيين روس. وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي FSB قد نشر مقطع فيديو يحتوي على لقطات اعتقال مجموعة من النازيين الجدد المنتمين إلى تنظيم "الاشتراكية القومية/القوة البيضاء" الإرهابي النازي الجديد، حيث أدلى أعضاء الجماعة الإرهابية باعترافاتهم حول التحضير لتصفية مجموعة من أشهر الصحفيين الروس، أولغا سكابييفا، وفلاديمير سولوفيوف، ويفغيني بوبوف، ومرغريتا سيمونيان.

وجاء في بيان فولودين: "لقد انزلقت أوكرانيا على طريق الدولة الإرهابية، وفقدت استقلالها بالكامل. وحينما نتحدث عن شواهد مثل عمل إرهابي ضد صحفيين، فإن زيلينسكي هو المسؤول عن ذلك، رئيس الدولة التي شنت حربا ضد شعبها".

المصدر: تاس