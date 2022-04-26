"واشنطن بوست": كييف طلبت من واشنطن ملياري دولار شهريا

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إن كييف طلبت من الجانب الأمريكي، ما لا يقل عن ملياري دولار كمساعدة اقتصادية شهرية.

ووفقا للصحيفة، شددت سلطات كييف على أنه بدون هذه الأموال، يمكن أن تتفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وقال الوزير الأوكراني، في حديث للصحيفة: "يجب أن نملأ هذه الفجوة الآن من أجل جذب التمويل اللازم وكسب هذه الحرب".

وأكد الوزير على ضرورة هذا الدعم الاقتصادي حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في دفع معاشات التقاعد ورواتب العاملين في الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن تغطية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مارشينكو خلال زيارته لواشنطن، صرح في اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين بأن كييف بحاجة إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار شهريا من المساعدات الدولية لسداد نفقاتها العاجلة في أبريل ومايو ويونيو، بما في ذلك ملياري دولار من الولايات المتحدة.

المصدر: تاس