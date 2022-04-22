صحيفة: ألمانيا تخصص حوالي 37 مليون يورو إضافية لأوكرانيا

قالت صحيفة Аugsburger Allgemeine، إن ألمانيا ستخصص حوالي 37 مليون يورو إضافية لإعادة بناء أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الألمانية، أنه سيتم استخدام هذه الأموال لبناء المساكن وترميم شبكة الكهرباء في أوكرانيا.

وأضافت الوزيرة: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى توفير السكن لملايين النازحين داخليا، وتحتاج إلى شبكة كهرباء سليمة صالحة للعمل. ستقوم وزارتنا بإعادة تخصيص الأموال لهذا الغرض في إطار برنامج الطوارئ".

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ووفقا لها، سيتم من بين هذه الأموال، استخدام 22.5 مليون يورو لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، و 12.4 مليون يورو لبناء الشقق السكنية. سيتم تخصيص مليوني يورو أخرى للمعدات الطبية.

في وقت سابق قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك قدر الأضرار التي لحقت بالمباني ومواقع البنية التحتية بأوكرانيا بسبب العمليات القتالية، بنحو 60 مليار دولار.

من جانبه زعم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع طاولة مستديرة في إطار جلسة الربيع لصندوق النقد الدولي بأن بلاده خسرت وفقا للتقديرات الأولية، 550 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي