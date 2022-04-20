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سيئول ترسل مساعدات إنسانية إضافية إلى كييف

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سيئول ترسل مساعدات إنسانية إضافية إلى كييف
AFP
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أرسلت حكومة كوريا الجنوبية 20 طنا من المساعدات الإنسانية الإضافية، بما فيها معدات طبية، لدعم "الشعب الأوكراني"، كما قالت.

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وتشمل المساعدات المرسلة إلى أوكرانيا، بحسب وزارة خارجية كوريا، أجهزة ضبط خفقات القلب، وأجهزة التنفس الاصطناعي، وأدوات الإسعافات الأولية، مع مراعاة للطلب من الجانب الأوكراني أولا عند تحديد المواد المقدمة له.

سيئول ترسل مساعدات إنسانية إضافية إلى كييف
المصدر: يونهاب

وذكرت الوزارة أنها "تتطلع إلى أن يكون دعم الحكومة الكورية الجنوبية مفيدا للشعب الأوكراني وستنظر بنشاط في تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا".

وتعتبر هذه المساعدات جزءا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، البالغة قيمتها 30 مليون دولار، التي أعلنت سابقا عنها الحكومة الكورية الجنوبية.

وفي الشهر الماضي، قدمت الحكومة بالفعل مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار إلى أوكرانيا.

المصدر: "يونهاب"

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