سيئول تبحث مع كييف تقديم دعم إنساني إضافي إلى أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ وي-يونغ، هاتفيا مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، خطة سيئول لتقديم دعم إنساني إضافي وأشكال من المساعدة الأخرى إلى أوكرانيا.

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن الوزير جونغ أعرب خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الأوكراني عن مخاوف جدية بشأن سقوط ضحايا مدنيين في أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية، وأطلعه على خطط سيئول لتقديم 30 مليون دولار كمساعدات إضافية لكييف.

وأعرب كوليبا عن شكره لكوريا الجنوبية على إظهار التضامن وتقديم الدعم، واتفق الوزيران على توسيع التعاون الثنائي بين البلدين بعد انتهاء الحرب، وفقًا لما ذكرته الوزارة.

المصدر: "يونهاب"