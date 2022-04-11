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زيلينسكي يطلب من سيئول دعم بلاده بالمعدات العسكرية

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زيلينسكي يطلب من سيئول دعم بلاده بالمعدات العسكرية
AP
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طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من سيئول دعم بلاده بالمعدات العسكرية لمساعدتها في مكافحة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وفي خطاب افتراضي عبر الفيديو أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين، طلب زيلينسكي من كوريا الجنوبية دعم بلاده بالمعدات العسكرية.

وأشار إلى أن "أوكرانيا بحاجة إلى تقنيات عسكرية مختلفة، بما في ذلك الطائرات والدبابات".

وأضاف: "يمكن لكوريا الجنوبية أن تساعد أوكرانيا، حيث لديها معدات عسكرية يمكنها إيقاف السفن والصواريخ الروسية".

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، طلب دعما لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، في 8 أبريل الماضي، إلا أن حكومة سيئول أكدت مرارا موقفها ضد تقديم أي أسلحة فتاكة.

وأفادت تقارير سابقة، بأن أوكرانيا أرسلت رسالة رسمية تطلب فيها مساعدات عسكرية وإنسانية إلى جميع أنحاء العالم، وتم تضمين أسلحة فتاكة في العناصر المطلوبة للمساعدة.

المصدر: "يونهاب"

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