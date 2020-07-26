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بوتين يكشف طرق تعزيز مزايا الأسطول الحربي الروسي

أخبار روسيا

بوتين يكشف طرق تعزيز مزايا الأسطول الحربي الروسي
Sputnik Alexei Druzhinin
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعزير مزايا الأسطول الحربي الروسي سيتم عبر استخدام تقنيات رقمية متقدمة وتزويده بالأسلحة الأكثر فعالية، منها منظومات ضاربة فرط صوتية.

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عروض عسكرية ضخمة في عيد الأسطول البحري الروسي بحضور بوتين
عروض عسكرية ضخمة في عيد الأسطول البحري الروسي بحضور بوتين

وقال بوتين خلال حضوره العرض البحري العسكري الكبير الذي أقيم في مدينة بطرسبورغ بمناسبة عيد الأسطول الحربي الروسي، اليوم الأحد: "سيتم تحقيق المزايا الفريدة وزيادة القدرات القتالية للأسطول من خلال إدخال التقنيات الرقمية المتقدمة على نطاق واسع، وتزويده بمنظومات ضاربة فرط صوتية منقطعة النظير في العالم، وبالغواصات غير المأهولة، إضافة إلى وسائل الدفاع الأكثر فعالية".

المصدر: وكالات

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