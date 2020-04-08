ما الذي يجمع كورونا بـ"الصحون الطائرة الغامضة"؟

نشر أحد سكان مدينة تومسك الروسية الواقعة بجنوب وسط البلاد، مقطع فيديو قصيرا في الإنترنت لـ"صحون طائرة مجهولة الهوية" فوق المدينة.

وتظهر في المقطع المصور ثلاث بقع متوهجة تصطف في شكل مثلث في سماء المدينة، ثم تبدأ في الدوران بشكل متزامن.

بدورها، حاولت تاتيانا غالوشينا، الأستاذة المساعدة في كلية علوم الفلك والمسح الفضائي بجامعة تومسك، تفسير هذه الظاهرة الغامضة بالقول: "المشكلة تتمثل في صعوبة قول شيء موثوق به بشأن هذا الفيديو. يمكننا فقط أن نفترض أنه يمكن أن يكون بفعل المونتاج، وقد تكون أجساما انعكست بفعل الشمس، مثل الطائرات الصغيرة المسيرة، إلا أننا لا نسمع لها صوتا. إذا كانت نوعا من الكرات أو الفوانيس، فيمكنها التحرك بشكل متزامن تحت تأثير الرياح".

ولفتت الخبيرة إلى أن تفسير هذا المشهد بجدية يتطلب معرفة ما كان يحدث قبل التصوير وماذا جرى بعده مباشرة، متسائلة في هذا الشأن بقولها: "لماذا لم يقرّب المصور المشهد، على الرغم من أن أي هاتف حديث يمكنه فعل ذلك؟".

ودفعت غالوشينا بتفسير يفترض أن البعض ممن يعيش هذه الأيام ظروف العزل الصحي على خلفية تفشي الفيروس التاجي (كورونا)، ربما يجد لنفسه وسيلة للتسلية بهذه الطريقة.

المصدر: نوفوستي