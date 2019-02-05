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محمد بن زايد يأمر بتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي تخليدا لذكرى زيارة البابا وشيخ الأزهر

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يأمر بتشييد
Reuters TONY GENTILE
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في أبو ظبي بالإمارات
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أمر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص مساحة أرض في جزيرة "السعديات"، لتشييد معلم حضاري جديد يطلق عليه اسم "بيت العائلة الإبراهيمية".

وجاء الأمر، تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة لشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس، لدولة الإمارات، وإطلاقهما من أبوظبي "وثيقة الأخوة الإنسانية".

يتبع..

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