محمد بن زايد يأمر بتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي تخليدا لذكرى زيارة البابا وشيخ الأزهر
Reuters TONY GENTILE
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أمر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص مساحة أرض في جزيرة "السعديات"، لتشييد معلم حضاري جديد يطلق عليه اسم "بيت العائلة الإبراهيمية".
وجاء الأمر، تخليدا لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة لشيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس، لدولة الإمارات، وإطلاقهما من أبوظبي "وثيقة الأخوة الإنسانية".
محمد بن زايد يأمر بتشييد ”بيت العائلة الإبراهيمية“ في أبوظبي وذلك تخليداً لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة للبابا فرنسيس وفضيلة الإمام أحمد الطيب، وتعبيرا عن حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي يعيشه مجتمع دولة الإمارات. pic.twitter.com/wTH9rOuVlE— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 5, 2019
يتبع..
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