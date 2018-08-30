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مبادرة فرنسية بديلة عن "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

مبادرة فرنسية بديلة عن
AP
لودريان خلال جولة في القدس
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جاف إيف لودريان أن بلاده ستدفع بمبادرات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمعزل عن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ"صفقة القرن".

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وقال لودريان أمس الأربعاء خلال الاجتماع السنوي لسفراء بلاده في العالم إن الولايات المتحدة بدأت قبل أكثر من سنة "جهودا دبلوماسية مهمة ما زالت نتائجها غير معروفة، لكن علينا نحن أيضا أن تكون لنا مبادرة".

وأضاف أن هدف بلاده هو قيام دولتين تعيشان بأمن وسلام وعاصمتهما القدس، مشيرا إلى أن فرنسا تسعى إلى ذلك عبر التشاور مع "شركائنا المقربين، من أجل عدم ترك الساحة للمحرضين والمتطرفين والمؤدلجين من كافة الأطراف".

ومن غير الواضح إن كانت فرنسا قد بدأت بالفعل مباحثاتها مع الأطراف المعنية، أو إن كان هناك توافق فلسطيني أو إسرائيلي حولها.

وكان لورديان قد زار الأردن مطلع الشهر الجاري، والتقى الملك عبد الله الثاني، بعد أيام من زيارة مطولة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: عرب 48

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