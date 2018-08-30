غرينبلات يحذّر عباس من ملء الفراغ إذا ما استمر في مقاطعة التسوية الأمريكية

حذّر المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الرئيس الفلسطيني محمود عباس من استمرار مقاطعته خطة التسوية الأمريكية للسلام، مشيرا إلى "وجود من سيملأ الفراغ".

إقرأ المزيد

وأوضح غرينبلات في بيان نشره على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية "تدعم جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحكومته للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، وتحقيق شروط عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة"، قبل أن يحذر السلطة الفلسطينية من بديل في حال رفضها لذلك.

وتأتي تصريحات غرينبلات بعد ساعات من إعلان الرئاسة الفلسطينية عن اتصال هاتفي بين عباس والسيسي مساء الأربعاء، لبحث الوساطة المصرية للتوصل إلى مصالحة وطنية فلسطينية، والتهدئة بين غزة وتل أبيب.

White House Special Representative for International Negotiations Jason Greenblatt’s Statement on Egypt’s Efforts to Bring Calm to Gaza https://t.co/Toc18mFHDppic.twitter.com/riiRqnmLW9 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 29 août 2018

المصدر: وكالات