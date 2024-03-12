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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /12.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /12.03.2024/
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

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يتبع..

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