لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /12.03.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x552
دخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.
- "سنتكوم": نجاة سفينة تجارية في البحر الأحمر من صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون
- الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر
- "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف مطار في عمق إسرائيل بطائرات مسيّرة
- إسرائيل تطالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية
- العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية التوصل للتهدئة في غزة
- إسرائيل تحدد شروط دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية للصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان
يتبع..