رئيس مجلس الجليل الأعلى: إسرائيل فقدت قوتها الرادعة

هاجم رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى غيورا سالتس، الحكومة بعد إطلاق 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل والجولان، معتبرا أن إسرائيل فقدت قوتها الرادعة.

وقال سالتس إن "دولة اسرائيل فقدت قوتها الرادعة وهي غير قادرة على استعادتها"، مشيرا إلى أن نشاط الجيش الإسرائيلي في لبنان بموجب التوجيه "عدم إشعال نار كبيرة" يشبه من يصرخ: "امسكوني، أمسكوني، وإلا...".

واعتبر أنه "يجب على حكومة إسرائيل تغيير قواعد اللعبة على الحدود الشمالية، وإنشاء منطقة خالية من حزب الله شمال الحدود، وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني القريبة من الحدود، معظمها بمثابة مواقع مراقبة وإطلاق نار لحزب الله".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ على 3 دفعات من جنوب لبنان باتجاه أصبع الجليل والجولان المحتل، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: Ynet