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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمعين لـ"حزب الله" في عمق لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمعين لـ
الدمار الناجم عن الغارة الإسرائيلية على مبنى في منطقة بعلبك شرقي لبنان.
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت ليل أمس الاثنين على مجمعين تابعين لـ"حزب الله في منطقة البقاع، في عمق لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدعي إن "طائرات حربية أغارت في وقت سابق الليلة الماضية على مجمعين لحزب الله في البقاع في عمق لبنان حيث يعود هذان المجمعان إلى القوة الجوية لحزب الله والتي خططت ونفذت اعتداءات مختلفة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "لقد نفذت تلك الغارات ردا على تفعيل قطع جوية لحزب الله نحو منطقة هضبة الجولان خلال الأيام الأخيرة".

وأكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات دورس وطاريا وشمسطار، وأدت إلى استشهاد مدني على الأقل وإصابة عدد آخر.

واليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ على 3 دفعات من جنوب لبنان باتجاه أصبع الجليل والجولان المحتل، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: RT

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