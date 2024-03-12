الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمعين لـ"حزب الله" في عمق لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت ليل أمس الاثنين على مجمعين تابعين لـ"حزب الله في منطقة البقاع، في عمق لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدعي إن "طائرات حربية أغارت في وقت سابق الليلة الماضية على مجمعين لحزب الله في البقاع في عمق لبنان حيث يعود هذان المجمعان إلى القوة الجوية لحزب الله والتي خططت ونفذت اعتداءات مختلفة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "لقد نفذت تلك الغارات ردا على تفعيل قطع جوية لحزب الله نحو منطقة هضبة الجولان خلال الأيام الأخيرة".

أغارت طائرات حربية في وقت سابق الليلة الماضية على مجمعيْن لحزب الله في البقاع في عمق لبنان حيث يعود هذان المجمعان إلى القوة الجوية لحزب الله والتي خططت ونفذت اعتداءات مختلفة نحو الأراضي الإسرائيلية.



لقد نفذت تلك الغارات ردًّا على تفعيل قطع جوية لحزب الله نحو منطقة هضبة الجولان… pic.twitter.com/wl5PqTotb2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2024

وأكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات دورس وطاريا وشمسطار، وأدت إلى استشهاد مدني على الأقل وإصابة عدد آخر.

تغطية صحفية: “شاهد لحظة قصف الاحتلال مدينة بعلبك شمال لبنان". pic.twitter.com/5D9BCmtXG9 — NURALDEEN BAIAA (@NBaiaa) March 12, 2024

واليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ على 3 دفعات من جنوب لبنان باتجاه أصبع الجليل والجولان المحتل، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: RT