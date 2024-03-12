"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه قوة مشاة إسرائيلية في جبل أدير وينعى 2 من عناصره

عرض "حزب الله" اللبناني مساء يوم الثلاثاء، مشاهد من استهدافه قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل "أدير"، فيما نعى 2 من عناصره قتلا في الغارات التي استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان.

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية "حزب الله"، مساء يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر مشاهد من "عملية استهداف المقاومة قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل أدير شمال إسرائيل".

ونعى "حزب الله" اللبناني 2 من عناصره قتلا اليوم في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان، موضحا في بيان، بأنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي جمال يعقوب ياسر زغيب مواليد عام 1988 من مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف في بيان أخر: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد صادق حسين جعفر كفاح مواليد عام 1970 من بلدة جرماش في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء مقطع فيديو قال إنه يوثق للغارة التي شنها سلاح الجو في عمق لبنان. موضحا أنه "رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق زرعيت، وشتولا ورأس الناقورة".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت الأسبوع الماضي عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

كما أكد نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل ‏وإرباكها ولن يؤثر فيها تهويل العدو".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT