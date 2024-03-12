الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للغارة التي شنها سلاح الجو في عمق لبنان (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء مقطع فيديو قال إنه يوثق للغارة التي شنها سلاح الجو في عمق لبنان.

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وقال الجيش في بيان إن طائرات مقاتلة أغارت على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.

وأشار إلى أن الغارات استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة العديسة وعلى مبنى عسكري في منطقة عيتا الشعب.

وذكر الجيش في البيان أنه وخلال الساعات الأخيرة تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق زرعيت، وشتولا ورأس الناقورة.

وأكد أن القوات ردت بإطلاق قذائف مدفعية على مصادر النيران وهاجمت مناطق أخرى في لبنان لإزالة التهديد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان رسمي الثلاثاء إنه استهدف نحو 4500 هدف تابع لحزب الله خلال الأشهر الـ 5 الماضية في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

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وأشار الجيش في بيان رسمي إلى أن من بين القتلى في حزب الله 5 من كبار قادة الحركة، كما تم ضرب عشرات الخلايا التي وجهت أو أطلقت صواريخ مضادة للدبابات والقذائف الصاروخية على إسرائيل.

وقال الجيش في بيانه إن المواقع المستهدفة شملت منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت الأسبوع الفائت عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر: RT