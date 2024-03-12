"حزب الله" اللبناني يستهدف ‏ثكنة زرعيت ومواقع مهمة للجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم ‏الثلاثاء، استهدافه ل‏ثكنة زرعيت بصواريخ بركان ومواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا التصدي لمسيرة ‏إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين.

‏وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "موقع جل العلام وموقع حدب يارين و‏موقع بركة ريشا و‏ثكنة زرعيت، والتصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين".

وأوضح "حزب الله" في بيان:‏ "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم ‏الثلاثاء 12-03-2024 ‌‏موقع جل العلام وانتشارا لجنود العدو الاسرائيلي خلفه بصواريخ بركان وحققوا فيهما ‏إصابات مباشرة".

وأضاف "حزب الله": "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم ‏الثلاثاء 12-03-2024 ‌‏موقع حدب يارين بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".‌‏

وأكد في بيان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم ‏الثلاثاء 12-03-2024 موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".‌‏

وذكر"حزب الله": "تصدى ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر يوم ‏الثلاثاء 12-03-2024 ‏لمسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة".

ولفت في بيان آخر: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم ‏الثلاثاء 12-03-2024 ‌‏ثكنة زرعيت بصواريخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

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هذا وأكد نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل ‏وإرباكها ولن يؤثر فيها تهويل العدو".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT