"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من عملية استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف مقاتليه لموقع بركة ريشا التابع للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعلن حزب الله اللباني، استهداف الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وذكر حزب الله اللبناني في وقت سابق، أنه "استهدف ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا".

وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شن غارات جوية على مناطق في مدينة بعلبك شرق لبنان. فيما أعلن أن طائراته أغارت ليل أمس الاثنين على مجمعين تابعين لـ"حزب الله في منطقة البقاع، في عمق لبنان.

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وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

كما أكد نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل ‏وإرباكها ولن يؤثر فيها تهويل العدو".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، وسط تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.

المصدر: RT