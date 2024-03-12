الجيش اللبناني يعلن العثور على صاروخ إسرائيلي غير منفجر وسط البلاد

قال الجيش اللبناني يوم الثلاثاء إنه عثر على صاروخ إسرائيلي غير منفجر في بلدة حراجل من قرى قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

وأفاد في بيان "عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل – فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي".

وأضاف الجيش "تجري الوحدة المختصة الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان".

بتاريخ ١٢ / ٣ /٢٠٢٤، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل – فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي، وتجري الوحدة المختصة الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/WwFZHDu0q9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 12, 2024

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT