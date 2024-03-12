مقتل فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط (فيديو)

لقي فتى فلسطيني مصرعه مساء الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط بالقدس.

وأصيب الفتى (13 عاما) بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية في مخيم شعفاط، حيث جرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مستشفيات القدس حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن مقتله.

وتقول الشرطة إنها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية ليلة الاثنين تجاه قواتها.

وذكرت وسائل إعلام أن مواجهات جدت بين جنود حرس الحدود الذين اقتحموا المخيم والشبان الفلسطينيين.

وأفاد مدونون بأن الطفل الذي لقي مصرعه أثناء لهوه بالألعاب النارية يدعى رامي حمدان الحلحولي.

الطفل رامي

من مخيم شعفاط

ما زال الاحتلال يقتل ويدمر على مدار الساعه

رامي قتله الاحتلال قنصا قرب حاجز شعفاط

اللهم الهم اهله الصبر واربط على قلوبهم pic.twitter.com/x2faFq6sSn — AMMAR 🇵🇸𓂆 (@amarhassan01) March 12, 2024

يديعوت أحرونوت تقر مقتل طفل برصاص شرطة الاحتلال الاسرائيلي في مخيّم #شعفاط شمال #القدس اثناء لهوه في الألعاب النارية، قوات الاحتلال تنسحب من المخيم وتسيير طائرة استطلاع في سماءه pic.twitter.com/BwTU2jm2e1 — Fehmi Shtewe (@FehmiShtewe) March 12, 2024

المصدر: RT