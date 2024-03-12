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مقتل فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط (فيديو)
RT
مقتل فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مخيم شعفاط
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لقي فتى فلسطيني مصرعه مساء الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط بالقدس.

وأصيب الفتى (13 عاما) بجروح خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية في مخيم شعفاط، حيث جرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مستشفيات القدس حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن مقتله.

وتقول الشرطة إنها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية ليلة الاثنين تجاه قواتها.

وذكرت وسائل إعلام أن مواجهات جدت بين جنود حرس الحدود الذين اقتحموا المخيم والشبان الفلسطينيين.

وأفاد مدونون بأن الطفل الذي لقي مصرعه أثناء لهوه بالألعاب النارية يدعى رامي حمدان الحلحولي.

المصدر: RT

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