الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والإجمالي منذ 7 أكتوبر بلغ 31184

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا سوء التغذية في غزة ارتفع إلى 27، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31184.

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وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 72 شهيدا و129 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكد الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31184 شهيدا و72889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 72% من الأطفال والنساء".

وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدا".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.