"ما يحصل متعمد".. الملكة رانيا تشير إلى "الأولوية رقم 1 في غزة"

قالت ملكة الأردن رانيا العبدالله، إن ما يحدث في غزة أمر مخز للغاية ويمكن التنبؤ به لأنه كان متعمدا، مؤكدة أنه أيا كان حجم المساعدات إلا أن وقف النار هو الأولوية رقم واحد.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية من قاعدة الملك عبدالله الجوية، حيث تنطلق المساعدات الإنسانية من الأردن إلى قطاع غزة، قالت الملكة رانيا، إن "السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا - بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية - أن علينا أن نفعل شيئا. لم نتمكن من الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة الناس يتضورون جوعا".

لكن الملكة رانيا شددت على أن "الحاجة أكبر بكثير مما نستطيع تقديمه"، وقالت: "هناك شاحنات، هناك أطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالا عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع. إذا فالجوع ليس كارثة طبيعية. هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل. إنه الحرمان عن سبق التصميم".

وأكدت الملكة رانيا على أنه "أيا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار. إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة. لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت. لذا، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".

وكانت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، نفذت الأسبوع الفائت، بتوجيهات ملكية، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع عدد من الدول تستهدف مواقع عدة في شمال قطاع غزة، وفق بيان للجيش.

المصدر: سي أن أن