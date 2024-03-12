إصابة فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما برصاص القوات الإسرائيلية والثاني بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء اقتحام جنين حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

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وأظهرت مقاطع مصورة، آليات عسكرية لقوات الإسرائيلية بينها جرافة تدخل لمخيم جنين بالضفة الغربية، فيما وثقت المشاهد دوي صافرات الإنذار عقب اقتحام القوات للمخيم.

وأعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية أن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية بمخيم جنين وخاضوا مع فصائل أخرى اشتباكات عنيفة معها.

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية عبر مركبات تحمل تراخيص فلسطينية إلى داخل مخيم جنين وحاصرت القوات الإسرائيلية عدة منازل داخل المخيم، ودفعت بتعزيزات كبيرة ترافقها جرافة عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، وسط الاشتباكات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا يتحصن به فلسطيني مطلوب في مدينة جنين.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية