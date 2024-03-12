"حزب الله" يعرض مشاهد من عملية استهداف موقع السماقة العسكري الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف موقع السماقة التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا عند الحدود جنوب لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من "عملية استهداف موقع السماقة التابع للجيش الإسرائيلي حيث يتموضع الجنود في مزارع شبعا عند الحدود جنوب لبنان".

وأعلن "حزب الله"، يوم الثلاثاء، أنه "استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا"، كما أضاف أنه "استهدف أيضا ‌‏موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا".‌‏

وأشار "حزب الله" إلى "استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة".‌‏

هذا وعرض "حزب الله"في وقت سابق، مشاهد من استهدافه قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل "أدير"، فيما نعى 2 من عناصره قتلا في الغارات التي استهدفت منطقة بعلبك شرق لبنان.

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كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي الثلاثاء إنه استهدف نحو 4500 هدف تابع "لحزب الله" خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت الأسبوع الماضي عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

بدوره أكد نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أن "المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل ‏وإرباكها ولن يؤثر فيها تهويل العدو".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT