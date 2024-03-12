 
مباشر

بن غفير يرد على تصريحات الملكة رانيا

أخبار العالم

بن غفير يرد على تصريحات الملكة رانيا
Gettyimages.ru
ملكة الأردن رانيا العبدالله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5a4

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تصريحات ملكة الأردن رانيا العبدالله عن غزة خلال مقابلتها مع CNN، ودعاها لتذكر ما فعله الملك حسين الراحل خلال "سبتمر الأسود".

وكتب الوزير الإسرائيلي في حسابه على منصة "إكس": "أدعوكي لتري ما قام به والد زوجك عندما كان له مشاكل مع الإرهاب الفلسطيني، سبتمبر الأسود يحييكم".

وقالت الملكة رانيا، في المقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن ما يحدث في غزة أمر مخز للغاية ويمكن التنبؤ به لأنه كان متعمدا، مؤكدة أنه أيا كان حجم المساعدات إلا أن وقف النار هو الأولوية رقم واحد.

وأكدت الملكة أنه "أيا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار. إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة. لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت. لذا، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".

المصدر: RT + سي إن إن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا