مقتل 9 وإصابة 20 بقصف إسرائيلي استهدف حشدا ينتظر المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على منطقة دوار الكويت جنوب مدينة غزة، حيث كان العشرات ينتظرون وصول المساعدات إلى 9 قتلى وأكثر من 20 إصابة.

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واستهدفت القوات الإسرائيلية حشدا من الفلسطينيين تجمع قرب دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع، في انتظار المساعدات الإنسانية، في حادثة باتت تتكرر.

وكانت القوات الإسرائيلية، ارتكبت مجزرة نهاية فبراير الماضي، حيث أطلقت النار على المئات من الفلسطينيين، أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وبينما قال المكتب الإعلامي لحكومة غزة إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرة مروعة لاشخاص كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة"، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد أطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، مشيرا خلال تحقيق أجراه حول الحادثة، إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، بل على المشتبه بهم الذين اقتربوا من المنطقة المجاورة للقوات ومن شكلوا خطرا عليها".

المصدر: RT