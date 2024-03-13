السعودية.. مجلس الوزراء يشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما أكدته المملكة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما شدد خلال الاجتماع الذي رأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء في الرياض، على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

#مجلس_الوزراء يشدّد على ما أكدته المملكة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا… pic.twitter.com/V55mKPPyV7 — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 12, 2024

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز التضامن والتعاون، وترسيخ العمل الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية.

#مجلس_الوزراء يطّلع على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتعزيز التضامن والتعاون، وترسيخ العمل الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية.#واسpic.twitter.com/IY8j370qmi — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 12, 2024

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لقناة "CNN"، الثلاثاء، إن إسرائيل وحماس "ليستا قريبتين" من التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.

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وأضاف الأنصاري: "نحن منخرطون الآن في حوار بناء بين الجانبين، والوضع على الأرض صعب للغاية، ونحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي لكننا لا نزال متفائلين"، مشيرا إلى أن الوضع "معقد حاليا والوضع الإنساني من سيئ إلى أسوأ.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قائلا: "هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة والتي تحتاج إلى الانتهاء منها فيما يتعلق بموقع تواجد القوات الإسرائيلية، وعدد الأشخاص الذين سيخرجون، وكيف سنقدم المساعدات، وحجم المساعدات التي ستذهب إلى هناك".

وأردف الأنصاري: "نحن نتبادل اللغة بين الطرفين وننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحقق شيئا خلال اليومين المقبلين".

وصرح الأنصاري بأن هناك حاجة إلى صيغة جديدة هذه المرة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

المصدر: واس