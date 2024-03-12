عباس والسيسي يؤكدان على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع وزيادتها.

وتم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات والعمل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة.

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كما تم التأكيد على الرفض القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الرئيسان "على أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله".

وأكد السيسي مساندة مصر قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني وسعيها المكثف لوقف العدوان على قطاع غزة ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في غزة ارتفع إلى 27، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31184.

المصدر: وفا