 
مباشر

أثار انتقادات وغضبا.. صحيفة فرنسية تنشر "كاريكاتيرا" يسخر من مجاعة غزة برمضان

أخبار العالم

أثار انتقادات وغضبا.. صحيفة فرنسية تنشر
Globallookpress
غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5ao

نشرت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية الفرنسية رسما كاريكاتوريا عنصريا مسيئا لأهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر.

وأثار الرسم الكاريكاتوري انتقادات واسعة من الفلسطينيين الذين يعيشون ويلات الحرب من قصف وحصار وتجويع.

وتضمن رسم الصحيفة عائلة في غزة تجلس بين الأنقاض بينما يركض رجل وقد سال لعابه خلف صراصير وفئران هاربة وفي أفواهها قطع من العظام فيما تقول له زوجته وبجانبها طفلها وقد تدلى لسانه، ليس قبل مغيب الشمس.

كما يظهر في الكاريكاتور الذي رسمته كورين ري، يد شخص ممدودة من تحت الأنقاض.

وانتقد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع الرسم الكاريكاتوري الساخر من المأساة الإنسانية في غزة التي يموت فيها عشرات الأطفال يوميا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

وأشار معظمهم إلى أن الصحيفة ملك رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في غزة ارتفع إلى 27، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31184.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا