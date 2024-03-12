أثار انتقادات وغضبا.. صحيفة فرنسية تنشر "كاريكاتيرا" يسخر من مجاعة غزة برمضان

نشرت صحيفة "ليبراسيون" اليسارية الفرنسية رسما كاريكاتوريا عنصريا مسيئا لأهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر.

وأثار الرسم الكاريكاتوري انتقادات واسعة من الفلسطينيين الذين يعيشون ويلات الحرب من قصف وحصار وتجويع.

وتضمن رسم الصحيفة عائلة في غزة تجلس بين الأنقاض بينما يركض رجل وقد سال لعابه خلف صراصير وفئران هاربة وفي أفواهها قطع من العظام فيما تقول له زوجته وبجانبها طفلها وقد تدلى لسانه، ليس قبل مغيب الشمس.

كما يظهر في الكاريكاتور الذي رسمته كورين ري، يد شخص ممدودة من تحت الأنقاض.

وانتقد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع الرسم الكاريكاتوري الساخر من المأساة الإنسانية في غزة التي يموت فيها عشرات الأطفال يوميا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

وأشار معظمهم إلى أن الصحيفة ملك رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي.

Un homme chasse les rats par faim, et sa femme lui dit : « Pas avant le coucher du soleil ». Une ignoble caricature dans le magazine français Libération intitulée « Ramadan à Gaza » !

Les toilettes européennes attirent la saleté, n'est-ce pas ? pic.twitter.com/y6eqzFuFH0 — Djimi djam (@DjamDjimi17369) March 12, 2024

❗️❗️❗️French newspaper Libération has published an appalling anti-Muslim cartoon mocking the starvation of Palestinians in the Gaza Strip and the Holy Month of Ramadan.



Libération is owned by French-Israeli billionaire Patrick Drahi.#GazaGenocide#RamadanInGaza@PressTVpic.twitter.com/BzJEutOlfb — Palestine Highlights (@PalHighlight) March 12, 2024

هذا هو الرسم الذي نشرته ليبيراسيون ، عن رمضان في غزة، الصورة تنطق عن عمق الكراهية وانعدام الإنسانية.... pic.twitter.com/45PAu3uglH — 🔻Nadhir Ben Ammou (@nbenammou) March 12, 2024

صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الحقيرة تستفز مشاعر المسلمين بكاريكاتير ساخر يتهكم من حال المسلمين في غزة غداة حلول شهر رمضان المبارك أين يقوم الكيان الصهيوني وحلفائه بتشريدهم و تجويعهم حتى الموت. pic.twitter.com/6U3QrooWhD — ميراث الشهداء (@LegacyOfMartyrs) March 11, 2024

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في غزة ارتفع إلى 27، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31184.

المصدر: RT