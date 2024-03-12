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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنيين أساسيين للجيش السوري حيث ينشط حزب الله (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنيين أساسيين للجيش السوري حيث ينشط حزب الله (فيديو)
RT
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنيين أساسيين للجيش السوري حيث ينشط حزب الله
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أفادت القناة "13" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء أنه هاجم مبنيين أساسيين للجيش السوري على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث ينشط حزب الله.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية أدت إلى استهداف هذه البنى التحتية.

وقال المتحدث: "يعتبر الجيش الإسرائيلي سوريا مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز حزب الله".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارة التي استهدفت مبنيين أساسيين للجيش السوري.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنيين أساسيين للجيش السوري حيث ينشط حزب الله (فيديو)

المصدر: القناة "13" العبرية

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