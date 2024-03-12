الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنيين أساسيين للجيش السوري حيث ينشط حزب الله (فيديو)

أفادت القناة "13" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء أنه هاجم مبنيين أساسيين للجيش السوري على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث ينشط حزب الله.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تنفيذ الهجوم بعد جمع معلومات استخباراتية أدت إلى استهداف هذه البنى التحتية.

وقال المتحدث: "يعتبر الجيش الإسرائيلي سوريا مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز حزب الله".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق الغارة التي استهدفت مبنيين أساسيين للجيش السوري.

צה"ל תקף מוקדם יותר היום שתי תשתיות צבאיות בחזית שטח סוריה, בהן פעל ארגון הטרור חיזבאללה.



התקיפה בוצעה לאחר איסוף מודיעיני אשר הוביל להפללה של תשתיות אלו.



צה"ל רואה במשטר הסורי אחראי לכל אשר קורה בשטחו ולא יאפשר ניסיונות אשר יובילו להתבססות ארגון הטרור חיזבאללה בחזיתו pic.twitter.com/xXLEho5dPq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2024

المصدر: القناة "13" العبرية