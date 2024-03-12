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"المفاوضات تتكثف".. قطر: الممر البحري لا يستبدل الممرات البرية لإدخال المساعدات إلى غزة

أخبار العالم العربي

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بن عبد الرحمن يلتقي بربرا ليف في الدوحة.
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء، إن الممر البحري لا يمكنه استبدال الممرات البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أننا ما زلنا ننادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود، إذ إن الممر البحري لإدخال المساعدات لا يمكنه استبدال الممرات البرية.

وأكد المتحدث أن جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق، وقال: "نعول على دور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل في المفاوضات".

وأعلنت الخارجية القطرية ان رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن التقى اليوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى بابرا ليف واستعرض معها تطورات غزة، وبحثا جهود التوصل لوقف لإطلاق النار.

كما بحث بن عبد الرحمن مع المسؤولة الأمريكية ملف إدخال المساعدات للمحاصرين بغزة.

المصدر: RT

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