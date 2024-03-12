ضياء رشوان: مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة لأسبوعين خلال شهر رمضان

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن هناك طرحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أسبوع لأسبوعين، لكن ليس بنفس شروط الهدنة الأول.

وصرح بأن وقف إطلاق النار لن يكون مصحوبا بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

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وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "خلال هذه المدة سيتم عقد اجتماعات متواصلة للتوصل إلى صيغة نهائية لهدنة بشروط كاملة، هي بمثابة استراحة للتفاوض لتنقيح صفقة بين الطرفين".

وتابع قائلا: "نحن في شهر رمضان ومن الوارد أن يتأزم الوضع في الضفة الغربية في ظل التجاوزات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك فكرة الاستراحة المؤقتة تعطي رسالة بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان".

يذكر أن مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عادت خلال شهر رمضان إلى أروقة الوسطاء مرة أخرى تزامنا مع انقضاء أول يومين من الشهر الكريم.

وقال مصدر مسؤول بحماس إن الحركة تلقت عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد بغزة، منوها بأن الحركة أبدت الموافقة عليه.

المصدر: "القاهرة 24" المصري