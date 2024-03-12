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واشنطن: لا نعتزم الحد من توريدات الأسلحة لإسرائيل

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واشنطن: لا نعتزم الحد من توريدات الأسلحة لإسرائيل
AP Evan Vucci
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة لا تعتزم الحد من توريدات الأسلحة والذخيرة لإسرائيل في هذه المرحلة.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية فرض قيود على توريدات الأسلحة لإسرائيل: "نؤكد بوضوح أن سياستنا اليوم لا تضم الخطوات من هذا القبيل التي تتحدثون عنها".

وأضاف: "وقلنا أيضا إننا لن نتحدث عن أي افتراضات بشأن ما سيحدث لاحقا".

ويأتي ذلك على خلفية توجيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، طالبوا فيها بوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل حتى رفع السلطات الإسرائيلية للقيود عن توريدات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واتهم المشرعون الأمريكيون إسرائيل بانتهاك قانون المساعدات الخارجية الأمريكي.

المصدر: تاس

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