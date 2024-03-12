"سنتكوم": نجاة سفينة تجارية في البحر الأحمر من صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه السفينة التجارية "بينو كيو" المملوكة لسنغافورة وترفع علم ليبيريا في مياه البحر الأحمر.

وذكر بيان القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" أنه بين الساعة 08:50 صباحا والساعة 12:50 ظهرا بتوقيت صنعاء يوم 11 مارس 2024، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في البحر الأحمر باتجاه السفينة المذكورة.

وقالت إن السفينة التجارية المستهدفة "بينوكيو" مملوكة لسنغافورة وترفع علم ليبيريا.

وأكدت "القيادة الوسطى" أن الصاروخين الباليستيين لم يصطدما بالسفينة "بينوكيو" ولا تقارير عن إصابات أو وقوع أضرار.

في حين ذكر بيان "سنتكوم"، "تنفيذ 6 ضربات دفاعا عن النفس وتدمير مسيرة تحت الماء و18 صاروخا مضادا للسفن في مناطق الحوثيين في اليمن".

المصدر: RT