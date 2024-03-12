الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى

قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.

وجاء ذلك خلال استقبال عباس مساء الثلاثاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المستشار عيسى أبو شرار، الذي قدم استقالته للرئيس.

وأثنى محمود عباس على الجهود الهامة التي بذلها المستشار أبو شرار خلال سنوات عمله الطويلة لتطوير جهاز القضاء الفلسطيني بما يحفظ حقوق المواطنين وسرعة وصولهم للعدالة.

وكان عباس قد قلد المستشار عيسى أبو شرار نجمة الشرف من الدرجة العليا، تقديرا لمسيرته الوطنية والمهنية المشرفة خلال فترة عمله في قطاع العدالة الفلسطيني.

المصدر: وفا