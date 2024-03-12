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بن غفير يهاجم غالانت ويطالبه بإعلان الحرب في "الشمال" والتوقف عن استعراضات "أبو علي"

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بن غفير يهاجم غالانت ويطالبه بإعلان الحرب في
قناة المنار
الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل
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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير الدفاع يوآف غالانت متهما إياه بالوقوف مكتوف الأيدي وتقديم استعراضات "أبو علي" فقط إزاء الهجمات القادمة من الجانب اللبناني.

وبعد أن تكثف إطلاق النار من لبنان خاطب بن غفير وزير الدفاع غالانت: "ماذا تنتظر؟ الحرب - الآن".

وجاء ذلك بسبب القصف العنيف الذي أطلق صباح اليوم من لبنان على الجليل والجولان.

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وفي مقطع فيديو، هتف بن غفير: "غالانت، الجيش مسؤوليتك. ما الذي تنتظره؟ أكثر من 100 صاروخ، 100 إطلاق على دولة إسرائيل وأنت تجلس بهدوء؟ دعونا نبدأ في الرد والهجوم والحرب - الآن".

من جهته، أضاف الوزير يتسحاق فاسيرلوف، من حزب بن غفير، في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "من غير المعقول ألا تفي الحكومة بوعودها لسكان الشمال".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ على 3 دفعات من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحذير بشأن الصواريخ الإضافية من لبنان تم تفعيله في المناطق المفتوحة.

المصدر: RT

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