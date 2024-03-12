أردوغان: جميعنا مدينون لأطفال غزة القتلى ودين دمهم نسدده بدولة فلسطينية مستقلة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الجميع مدينون للأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة، مشيرا إلى أن هذا الدين لا يمكن سداده إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال أردوغان اليوم الثلاثاء، في كلمة له عقب إفطار رمضاني بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، جمعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في تركيا: "على المسؤولين الإسرائيليين أن يخضعوا للحساب عن قتل الأطفال في غزة عوضا عن محاولتهم إخفاء حقيقة الإبادة الجماعية".

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وأضاف: "جميعنا مدينون للأطفال الفلسطينيين القتلى، وهذا الدين لا يمكن سداده إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأكد أن تركيا ستواصل الدفاع عن أشقائها الفلسطينيين ولن تتراجع عن موقفها الثابت في مواجهة الظالمين.

وأشار إلى أن المساعدات التركية إلى غزة ستستمر طوال شهر رمضان عبر الجهات الرسمية والبلديات والأوقاف والجمعيات.

وتابع قائلا: "ننتظر من حلفائنا (الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى) التضامن مع تركيا، على الأقل من خلال وقف دعمهم للتنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردية) بذريعة محاربة تنظيم داعش".

وأضاف: "من قتلوا (إسرائيل) المدنيين الأبرياء في طابور الانتظار للحصول على بعض الدقيق، وربما رغيف خبز لا يمكنهم توجيه النصائح لنا".

المصدر:RT