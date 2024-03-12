الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحتجز 14 من أفراد طواقمنا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل تحتجز 14 شخصا من أفراد طواقم الهلال الأحمر.

وقالت الجمعية في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 14 فردا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".

يواصل الاحتلال الاسرائيلي اعتقال 14 من طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني، الدين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة .

عائلاتهم وزملائهم يشعرون بالقلق الشديد عليهم لاسيما وانهم يعلمون انهم يتعرضون الآن للتعذيب والإهانة بناء على إفادات زملائهم الذين اطلق سراحهم .

🚨تعبر الجمعية عن قلقها… — PRCS (@PalestineRCS) March 12, 2024

وأضافت الجمعية أن "عائلاتهم وزملاءهم يشعرون بالقلق الشديد عليهم لاسيما وأنهم يعلمون أنهم يتعرضون الآن للتعذيب والإهانة بناء على إفادات زملائهم الذين أطلق سراحهم".

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وأعربت الجمعية عن "قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة" وطالبت المجتمع الدولي "بضرورة التدخل بشكل عاجل للضغط" على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن أفراد الجمعية فورا.

المصدر: RT