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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحتجز 14 من أفراد طواقمنا

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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تحتجز 14 من أفراد طواقمنا
Globallookpress Abed Rahim Khatib/dpa
صورة من الأرشيف
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل تحتجز 14 شخصا من أفراد طواقم الهلال الأحمر.

وقالت الجمعية في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 14 فردا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".

وأضافت الجمعية أن "عائلاتهم وزملاءهم يشعرون بالقلق الشديد عليهم لاسيما وأنهم يعلمون أنهم يتعرضون الآن للتعذيب والإهانة بناء على إفادات زملائهم الذين أطلق سراحهم".

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وأعربت الجمعية عن "قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة" وطالبت المجتمع الدولي "بضرورة التدخل بشكل عاجل للضغط" على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن أفراد الجمعية فورا.

المصدر: RT

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