إسرائيل تخسر "المستثمرين الملائكة"

وجد تقرير جديد لشركة Fusion VC يستطلع الشركات الناشئة الإسرائيلية، أن من بين 900 شركة جديدة أنشئت في إسرائيل في 2023، تم تأسيس 80% منها في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير الشركة، الذي تم إعداده لصحيفة "غلوباس" الاقتصادية، إلى أن ذلك يأتي نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في إسرائيل خلال العام الماضي.

ووجد التقرير أنه منذ اندلاع الحرب أوقفت 55% من صناديق الاستثمار، و56% من كبار المستثمرين الملائكيين في إسرائيل (مستثمرون من القطاع الخاص) استثمارات ما قبل التأسيس في الربع الأخير من عام 2023.

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والاستثمارات الأولية في الشركات الناشئة هي أول مبلغ يتم استثماره في مشاريع رواد الأعمال وتعرفها Fusion VC بأنها استثمارات لا تزيد عن 1.5 مليون دولار.

واستعرض التقرير بيانات حول الاستثمارات الأولية في الشركات الناشئة من قبل 54 "مستثمرا ملاكا نشطا" شاركوا معلومات حول 190 صفقة، و31 صندوقا متخصصا في الاستثمارات في جولات التمويل الأولي وما قبل التأسيسي التي شاركت معلومات حول 110 صفقة.

ولم يشير التقرير إلى انخفاض عدد الصفقات فحسب بل أيضا إلى المبالغ التي تم جمعها في الصفقات، ووجدت شركة Fusion VC أن 57% من استثمارات الملائكيين العام الماضي كانت أقل من 100 ألف دولار لكل صفقة، وأن 35% من "استثمارات الملائكة" كانت بأقل من 5000 دولار لكل صفقة.

كذلك لفت إلى أن 65% من المستثمرين الملائكيين لم يستثمروا في أكثر من شركتين ناشئتين خلال العام الماضي، وأن 45% من الأموال استثمرت في شركتين إلى أربع شركات ناشئة خلال العام الماضي.

ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد انكمش في الربع الرابع من 2023 بنسبة 19.4% على أساس سنوي.

المصدر: "غلوباس"