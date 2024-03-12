"نحن ننبذك".. خطاب مخرج يهودي فاز بالـ"الأوسكار" يثير ردود فعل

أثار الخطاب الذي ألقاه المخرج البريطاني، جوناثان غلايزر، بعد تسلمه جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، ردود فعل عديدة انقسمت بين مؤيد ومعارض.

وعبر غلايزر، وهو كاتب ومخرج يهودي بريطاني، عن تعاطفه مع ضحايا 7 أكتوبر في إسرائيل وضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال في خطاب الجائزة: "نقف هنا كرجال يدحضون أن تختطف يهوديتهم والمحرقة من قبل الاحتلال الذي أدى إلى نزاع بالنسبة للعديد من الناس الأبرياء سواء ضحايا السابع من أكتوبر في إسرائيل أو الهجوم المستمر على غزة".

وانتقد عدد من المشاهير تصريح غلايزر، بينهم ميغان ماكين، ابنة السيناتور الراحل جون ماكين، وآبي فوكسمان، الرئيس السابق لرابطة مكافحة التشهير، قائلين إنه "يدحض يهوديته".

Lotta people in Hollywood showing their ass when a man gets on stage to “refute his Jewishness” and half the room claps. — Meghan McCain (@MeghanMcCain) March 11, 2024

وكتب فوكسمان على منصة "أكس" "أنا سعيد لأن 'زون أوف إنترست' فاز بجائزة أفضل فيلم عالمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار - ولكن باعتباري أحد الناجين من الهولوكوست، أشعر بالصدمة لأن المخرج صفع ذكرى أكثر من مليون يهودي ماتوا لأنهم يهود بإعلانه أنه يدحض يهوديته. . عار عليك".

I am pleased that Zone of Interest was won the best international film at the Oscars - but as a survivor of the Holocaust I am shocked the director would slap the memory of over 1 million Jews who died because they were Jews by announcing he refutes his Jewishness. Shame on you. — Abraham Foxman (@FoxmanAbraham) March 11, 2024

ووجه أحد رواد منصة "إكس" رسالة إلى المخرج قال فيها: "لنكون صادقين، نحن سعداء لأنك تخليت عن يهوديتك. بصراحة، أنت لا تستحقها. لقد وقفت هناك وفي يدك "العجل الذهبي" وأنت تنكرت لـ 133 جيلا من اليهود".

Dear #Jonathan_Glazer



To be honest, we are thrilled you’ve renounced your Judaism.



Honestly, you don’t deserve it.



You stood there with a “golden calf” in your hand as you renounced 133 generations of Jews.



Here is a letter from the #HolocaustSurvivorsFoundation… pic.twitter.com/xa0wyCNY3t — Maccabi Lev-Ari (@Maccabi226km) March 12, 2024

وكتب الممثل الأمريكي اليهودي مايكل رابابورت عبر حسابه على "إكس": "نحن ننبذك.. جوناثان غلايزر استغل المحرقة وضحاياها والناجين منها، بينما أنت تدحض يهوديتك أمام اليهود. هل فعلت هذا عندما كانت الأمور وخيمة على اليهود كما كانت منذ المحرقة؟ أنت أحرجت نفسك، وليس نحن. أنت إحراج لنفسك!!".

We Refute You! #JonathanGlazer exploited the HOLOCAUST, its victims, and survivors, while you refute your Jewishness in front of the https://t.co/Uhte9GgHm7 did this when things are as dire for Jews as they have been since the Holocaust?

You embarrassed yourself, not us. You're… pic.twitter.com/Y4T8qy13os — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 12, 2024

في المقابل، شدد آخرون على أن حديث غلايزر، تم تحريفه عن سياقه.

وكتب أحدهم أن "الهستيريا والأكاذيب التي أحاطت بخطاب جوناثان غلايزر الصادق والإنساني والشجاع في حفل توزيع جوائز الأوسكار تؤكد ببساطة وجهة نظره، وهي أن الفيلم جاء "لمواجهتنا في الوقت الحاضر وليس للقول: انظروا إلى ما فعلوه آنذاك بل انظروا ماذا نفعل الآن".

The hysterics and lies about Jonathan Glazer’s honest, humane, and brave Oscar speech simply reaffirms his point - that Zone of Interest was made to “confront us in the present — not to say, “Look what they did then,” rather, “Look what we do now.”🧵 — Simone Zimmerman (@simonerzim) March 11, 2024

وكتبت أخرى: "إن التنمر الصهيوني على جوناثان غليزر لا يهدف إلى تغيير رأيه أو توبيخه، بل يهدف إلى إسكات الجميع. لا يوجد شخص واحد لا يفكر "إذا كانوا يفعلون هذا برجل يهودي، فماذا سيفعلون بي إذا تحدثت" أثناء مشاهدة هذا الأمر".

The Zionist bullying of Jonathan Glazer is not meant to change his mind or reprimand him, it's meant to silence everybody else. There isn't a single person who doesn't think "if they're doing this to a Jewish man what will they do to me if I speak out" while watching this unfold — الكسندرا ميراي🇵🇸 (@LexiAlex) March 11, 2024

وفاز فيلم (ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام" البريطاني، بجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي. ويحكي الفيلم قصة أسرة ضابط ألماني تعيش إلى جوار معسكر الاعتقال (أوشفيتس) خلال الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن العديد من النجوم الذين حضروا في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، ارتدوا دبابيس باللون الأحمر تعبيرا عن دعمهم لوقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: RT