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"نحن ننبذك".. خطاب مخرج يهودي فاز بالـ"الأوسكار" يثير ردود فعل

الثقافة والفن

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المخرج البريطاني اليهودي جوناثان غلايزر، يلقي كلمة بعد فوزه بجائزة "الأوسكار.
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أثار الخطاب الذي ألقاه المخرج البريطاني، جوناثان غلايزر، بعد تسلمه جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، ردود فعل عديدة انقسمت بين مؤيد ومعارض.

وعبر غلايزر، وهو كاتب ومخرج يهودي بريطاني، عن تعاطفه مع ضحايا 7 أكتوبر في إسرائيل وضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال في خطاب الجائزة: "نقف هنا كرجال يدحضون أن تختطف يهوديتهم والمحرقة من قبل الاحتلال الذي أدى إلى نزاع بالنسبة للعديد من الناس الأبرياء سواء ضحايا السابع من أكتوبر في إسرائيل أو الهجوم المستمر على غزة". 

وانتقد عدد من المشاهير تصريح غلايزر، بينهم ميغان ماكين، ابنة السيناتور الراحل جون ماكين، وآبي فوكسمان، الرئيس السابق لرابطة مكافحة التشهير، قائلين إنه "يدحض يهوديته". 

وكتب فوكسمان على منصة "أكس" "أنا سعيد لأن 'زون أوف إنترست' فاز بجائزة أفضل فيلم عالمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار - ولكن باعتباري أحد الناجين من الهولوكوست، أشعر بالصدمة لأن المخرج صفع ذكرى أكثر من مليون يهودي ماتوا لأنهم يهود بإعلانه أنه يدحض يهوديته. . عار عليك".

ووجه أحد رواد منصة "إكس" رسالة إلى المخرج قال فيها: "لنكون صادقين، نحن سعداء لأنك تخليت عن يهوديتك. بصراحة، أنت لا تستحقها. لقد وقفت هناك وفي يدك "العجل الذهبي" وأنت تنكرت لـ 133 جيلا من اليهود".

وكتب الممثل الأمريكي اليهودي مايكل رابابورت عبر حسابه على "إكس": "نحن ننبذك.. جوناثان غلايزر استغل المحرقة وضحاياها والناجين منها، بينما أنت تدحض يهوديتك أمام اليهود. هل فعلت هذا عندما كانت الأمور وخيمة على اليهود كما كانت منذ المحرقة؟ أنت أحرجت نفسك، وليس نحن. أنت إحراج لنفسك!!".

في المقابل، شدد آخرون على أن حديث غلايزر، تم تحريفه عن سياقه.

وكتب أحدهم أن "الهستيريا والأكاذيب التي أحاطت بخطاب جوناثان غلايزر الصادق والإنساني والشجاع في حفل توزيع جوائز الأوسكار تؤكد ببساطة وجهة نظره، وهي أن الفيلم جاء "لمواجهتنا في الوقت الحاضر وليس للقول: انظروا إلى ما فعلوه آنذاك بل انظروا ماذا نفعل الآن".

وكتبت أخرى: "إن التنمر الصهيوني على جوناثان غليزر  لا يهدف إلى تغيير رأيه أو توبيخه، بل يهدف إلى إسكات الجميع. لا يوجد شخص واحد لا يفكر "إذا كانوا يفعلون هذا برجل يهودي، فماذا سيفعلون بي إذا تحدثت" أثناء مشاهدة هذا الأمر".

وفاز فيلم (ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام" البريطاني، بجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي. ويحكي الفيلم قصة أسرة ضابط ألماني تعيش إلى جوار معسكر الاعتقال (أوشفيتس) خلال الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن العديد من النجوم الذين حضروا في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، ارتدوا دبابيس باللون الأحمر تعبيرا عن دعمهم لوقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: RT

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